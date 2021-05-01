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حجة 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 1.213 مستفيدًا خلال الفترة من 8 حتى 14 أبريل 2021م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .

وراجع العيادات في قسم التسجيل والفرز 592 مستفيدا، وقسم الملاحظة 13 شخصا، وعيادة التنويم 8 أشخاص، فيما صُرفت الأدوية لـ 600 شخص.

كما راجع قسم المختبر 186 شخصا، وقسم المصابين بالأوبئة 592 مستفيدا، وقسم التوعية والتثقيف 470 مراجعا، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

//انتهى//

17:04ت م

0059 Source spa.gov





كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي/ مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في حجة يقدم خدماته ل 1.213 مستفيداً خلال أسبوع بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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