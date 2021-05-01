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قال لاعب فريق الأهلي، هيثم عسيري، إن فريقه قدم ما عليه خلال مشواره بدور المجموعات بالنسخة الجارية من دوري أبطال آسيا.
وأضاف عسيري، في تصريحات عقب مباراة الأهلي والدحيل، مساء يوم أمس (الجمعة):”قررت أسدد الكرة الأخيرة ولم أر عبدالرحمن غريب”.
وأتم لاعب الأهلي تصريحاته قائلاً:”قدمنا اللي علينا والجميع شهد ذلك والظروف لم تساعدنا”.
وكانت الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي والدحيل قد شهدت فرصة خطيرة قادها هيثم عسيري للأهلي ولكنه سددها في يد الحارس بدلًا من تمريرها لزميله عبدالرحمن غريب الذي كان في وضعية أفضل للتسجيل ومن ثمّ إمكانية التأهل لدور 16 من البطولة.
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “عسيري” يوضح سبب عدم تمريره الكرة لـ “غريب” خلال مباراة “الدحيل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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