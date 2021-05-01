إمارة مكة تعلن إغلاق طريق الهدا في الاتجاهين بسبب الأمطار الغزيرة

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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة اليوم (السبت) إغلاقا مؤقتا لطريق الهدا احترازيًا في الاتجاهين بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها. وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية غزيرة على منطقة مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها. Source almnatiq





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