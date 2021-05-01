“التعاون الإسلامي” تدين محاولة الاعتداء على جدة بهدف جوي

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أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين بأشد العبارات، محاولة الاعتداء على محافظة جدة، وذلك وفق لما أعلنته وزارة الدفاع من اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تجاه جدة. وأكد الأمين العام في بيان اليوم (السبت)، على تضامن المنظمة مع المملكة ومساندتها في جميع التدابير والإجراءات التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. Source akhbaar24





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