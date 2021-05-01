“الصحة”: أخذ اللقاح يُساهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية

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أكدت وزارة الصحة أن أخذ اللقاح يُساهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية -بإذن الله-، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على موعد لأخذ اللقاح من خلال أكثر من 590 مركز لقاح كورونا منتشرة في مختلف مناطق المملكة.

وكانت “الصحة” قد أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1048) حالة مؤكدة وتعافي(964) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9899) حالة منها (1333) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (418411) حالة كما بلغ عدد حالات التعافي (401544) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(11)حالة وفاة حيث ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6968)، كما تم إجراء (65454) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).