الدفاع المدني ينبه من أمطار وبرد على أجزاء من منطقة مكة

وجه الدفاع المدني تنبيهًا باستمرار فرصة هطول الأمطار على منطقة مكة المكرمة حتى ساعات المساء.

وذكر الدفاع المدني -عبر تويتر- أنه ورد إليه تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، ويشمل (أضم، الطائف، العرضيات، ميسان).

وأشار إلى أن الأمطار مستمرة حتى الساعة الـ8 من مساء اليوم السبت، موضحًا أنها ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد.

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