بالأرقام.. 5 مدن منها الرياض تتصدر حالات التعافي الجديدة من كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تصدر مدينة الرياض لحالات التعافي من فيروس كورنا، مسجلة 267 حالة شفاء، من إجمالي 964 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لأرقام وزارة الصحة، تم تسجيل 93 حالة تعاف في جدة، و50 في مكة المكرمة، و28 في كل من: الدوادمي والمبرز، و27 في الطائف، و24 في الهفوف، و23 في الدمام، و19 في المدينة المنورة، و18 في كل من: الظهران والليث، و17 في ضرما، و16 في الدلم، و15 في أبها، و14 في كل من: تبوك والخبر.

وتم تسجيل 13 حالة تعاف في جازان، و12 في المجمعة، و11 في حائل، و10 في كل من: عرعر وخميس مشيط وعفيف ورماح، و9 في كل من: ينبع والجبيل والحائط، و8 في كل من: النعيرية والخرج، و7 في كل من: بقيق وحوطة بني تميم، و5 في كل من: العارضة وبريدة والقنفذة وبدر وحفر الباطن والدرعية ووادي الدواسر.

وتسجيل 4 حالات تعاف في كل من: الطوال وخباش ومليجة ورياض الخبراء وبيش وبلجرشي وطبرجل والقويعية والمظيلف وبللسمر، و3 في كل من: خليص والقوارة وسكاكا ونجران وأبو عريش والغزالة وظهران الجنوب وتربة والبكيرية وأضم وقرية العليا.

وتم تسجيل حالتي تعاف في كل من: أبو راكة ورفائع الجمش وبيشة والقطيف ورنية والخرمة والبدع والقريات والغاط وشرورة وصامطة والخفجي.

وتسجيل حالة تعاف واحدة في كل من: الموسم وفرسان والعيدابي وحوطة سدير وأحد رفيدة وحبونا والزلفي وعنيزة والمندق والمخواة والبجادية والبدائع وصفوى والمويه وأحد المسارحة وأملج والعلا وحقل والسليل وليلى وشقراء وتمير والعيص وضمد ووادي الفرع والريث والحرث والقريع.

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