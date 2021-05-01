سفارة المملكة بجوهانسبرج: سبب حادث الطيار السعودي غير معروف حتى الآن

أوضح نائب سفير السعودية لدى جنوب إفريقيا، علي الشهري، أن سبب حادثة تصادم طارتي تدريب والتي نتج عنها وفاة طيار سعودي غير معروف حتى الآن، مضيفًا أن التحقيقات قد تستغرق مدة شهر.

وقال الشهري لقناة «الإخبارية» إن السفارة تلقت نبأ وفاة المواطن أحمد بن محمد السيسي مساء الإثنين الماضي إثر تصادم طائرتي تدريب في مدينة جوهانسبرج، موضحًا أن جثمان الطيار الراحل سوف يصل الى المدينة المنورة في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت.

وأشار إلى أن سفير المملكة قدم التعازي إلى أسرة الطيار، موضحًا أن السفارة تتابع التحقيقات مع الجهات الرسمية، مضيفًا أن تحقيقات سلامة الطيران قد تستغرق شهرًا تقريبًا، موضحًا أن طاقم الطائرتين والمكون من أربعة أشخاص توفوا جميعًا في الحادث.

اقرأ أيضًا:

مصرع سعودي خلال تصادم طائرتين بجنوب إفريقيا.. والسفارة: نتابع الموقف