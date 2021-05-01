الصحة: تراجع طفيف في عدد حالات كورونا الحرجة بالمستشفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تراجع طفيف في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات، بسبب فيروس كورونا، لتسجل 1333 حالة، مقارنة مع أمس الجمعة، حيث تمَّ تسجيل 1335 حالة.

وذكرت وزارة الصحة –عبر تويتر- أنَّ عدد الحالات النشطة شهد ارتفاعًا، حيث تمَّ تسجيل 9899 حالة، مقارنة مع أمس الجمعة، حيث تم تسجيل 9826 حالة.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم السبت، عن تسجيل 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، كما تمَّ تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، و964 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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