فلكية جدة: كوكب عطارد في ذروة لمعانه أواخر رمضان

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنّ الراصدين للسماء في السعودية والوطن العربي يستعدون لرصد ذروة لمعان كوكب عطارد خلال هذا العام، أواخر شهر رمضان المبارك (الأسابيع الأولى من شهر مايو 2021).

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة –عبر صفحة الجمعية على فيسبوك- إنه لرصد عطارد يجب أن يكون الأفق في اتجاه غروب الشمس خاليًا من العوائق، لأن الكوكب يقع في مكان منخفض عند غروب الشمس ثم سيتبع الشمس أسفل الأفق قبل حلول ظلمة الليل، بمعنى آخر يتم البحث عن عطارد بالقرب من نقطة غروب الشمس على الأفق ما بين الغسق إلى حلول ظلمة الليل.

وأضاف أنه بعد نهاية شهر رمضان سيخفت عطارد ببطء كل يوم ولكن حتى مع خفوته، فإنَّه سيرتفع مبتعدًا عن الشمس كل يوم، ليصل إلى أقصى استطالة له من الشمس في 17 مايو، وفي ذلك الوقت سيلمع مثل نجم من القدر الأول.

وأشار رئيس فلكية جدة إلى أنَّ الفرصة مهيأة لرؤية عطارد بالعين المجردة على الرغم من وهج شمس الغروب، ويفضل الاستعانة بالمناظير، خاصةً إذا لم تكن ظروف الرؤية مثالية بالقرب من الأفق، إضافة أن المناظير ترصد عطارد في وقت أبكر بعد غروب الشمس.

وأضاف أنه بدءًا من منتصف شوال (الأسبوع الأخير من مايو)، سيصبح عطارد خافتًا من القدر الثاني، ولكن في ذاك الوقت سيكون كوكب الزهرة بالقرب منه على قبة السماء لذلك عند توجيه المناظير إلى كوكب الزهرة سوف يظهر الكوكبين في نفس مجال الرؤية.

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