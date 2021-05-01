بـ379 حالة.. الرياض تتصدر حالات الإصابة الجديدة بكورونا

تصدرت منطقة الرياض إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 379 إصابة، من إجمالي 1048 حالة جديدة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 277 حالة، والمنطقة الشرقية 141 حالة، وعسير 46 حالة، والمدينة المنورة 41 حالة، وجازان 35 حالة، وتبوك 33 حالة، والقصيم 29 حالة، وحائل 21 حالة، ونجران 15 حالة، والحدود الشمالية 14 حالة، والباحة 9 حالات، والجوف 8 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، كما تمَّ تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، و964 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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