الصحة: 1048 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 964 حالة ووفاة 11 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 418411 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 964 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 401544 حالة.

كما تم تسجيل 11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 6968 حالة.

اقرأ أيضا:

«الصحة»: عدد جرعات لقاح كورونا المُعطاة في المملكة تجاوز 9 ملايين

وزارة الصحة: اللقاحات غير المعتمدة من «الغذاء والدواء» لن تطرح بالمملكة