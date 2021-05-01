المجلس الصحي: صيام رمضان لا يؤثر على المصابين بأمراض القلب

أوضح المجلس الصحي السعودي أنَّ صيام شهر رمضان لا يؤثر على المصابين بأمراض القلب المزمنة لكن بشروط محددة.

ولكي يصوم المصابين بأمراض القلب المزمنة، يجب أولًا استقرار وضعهم الصحي، واتباع نمط غذائي صحي، وفقًا للمجلس الصحي السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة..

وكذلك يجب على المصابين بأمراض القلب المزمنة، ممارسة النشاط البدني، والمداومة على الخطة العلاجية المناسبة لشهر رمضان، وفقًا للمجلس الصحي السعودي.

وكان الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أكّد أنَّ المرض المبيح للفطر في نهار رمضان هو المرض الذي يتضرَّر المريض معه من الصيام أو يتسبَّب الصيام في تأخير شفائه أو يشق عليه الصيام مشقة غير معتادة.

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