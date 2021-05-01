«الزكاة والدخل» توضح الطريقة الصحيحة لعرض الشهادة الضريبية للمتاجر الإلكترونية

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، ضرورة عرض الشهادة الضريبية في المتجر الإلكتروني المسجّل في نظام ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت هيئة الزكاة والدخل –عبر تويتر- إلى أنه يتم عرض الشهادة الضريبية في تطبيق انستجرام في «الهاي لايت». بينما يتم عرضها في التطبيق الإلكتروني في صفحة الإعدادت أو في صفحة معلومات عن التطبيق.

بينما يتم وضع الشهادة الضريبية في الموقع الإلكتروني، في أعلى أو أسفل الموقع، بحيث تكون معروضة بشكل واضح للزائر.

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