الخارجية الأمريكية: لا يمكن حل الأزمة اليمنية دون دعم السعودية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أنه لا يمكن حل الأزمة اليمنية دون دعم السعودية، مشيرة إلى أن أولوية واشنطن في اليمن تقديم المساعدات والتوصل لحل سياسي.

وشدَّدت الخارجية الأمريكية على أنه "يجب أن يتوقف الحوثي عن الهجمات ضد المدنيين في اليمن والسعودية" مضيفة: "أولوياتنا في اليمن تقديم المساعدات والتوصل لحل سياسي". وفق « العربية».

وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، قد أعلن في مارس الماضي تفاصيل المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى اتفاق سياسي شامل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير حول تطورات الملف اليمني، وعمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن؛ حيث تتضمن المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات، ومواصلة دعم الحكومة الشرعية والشعب اليمني، مع حق السعودية الكامل في التصدي لأي اعتداء حوثي على الأراضي السعودية.

وتتضمَّن المبادرة وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفق اتفاق استوكهولم بشان الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، كما تشمل المبادرة السعودية بدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناءً على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

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