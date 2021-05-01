السعودية | “الصحة”: تسجيل 11 وفاة و1048 إصابة جديدة بـ “كورونا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

سجلت وزارة الصحة، اليوم (السبت) تسجيل 1048 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 418411 حالة.

وأبرزت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6968 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 964 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 401544 حالة، لافتة إلى أن هناك 9899 حالة نشطة حالياً، من بينها 1333 حالة حرجة.