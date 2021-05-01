شكرا لقرائتكم خبر عن "فرص المستقبل" .. عرض إنجازات وتحديات الرؤية الليلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستعرض رؤساء لجان برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 مساء اليوم أهم الإنجازات والتحديات المقبلة في الذكرى الخامسة لرؤية المملكة 2030.

وذلك عبر الجلسة الحوارية في تمام الساعة 10.30 عبر برنامج جودة الحياة، على قناة الإخبارية.

وتستضيف رؤساء لجان برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 لحديث بعنوان “رؤية 2030 .. تصنع فرص المستقبل”. وستتناول في الجلسة الحوارية، رحلة الرؤية خلال الخمس سنوات الماضية، والتحديات والفرص التي واجهناها، وملامح المرحلة المقبلة.

ويدير الجلسة الحوار الإعلامي مساء اليوم الكاتب خالد السليمان. وتستضيف الجلسة الحوارية كلاًّ من : محمد بن عبدالله الجدعان رئيس لجنة البرنامج وزير المالية، والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عضو لجنة البرنامج وزير الصحة ، وأحمد الخطيب – برنامج جودة الحياة، ومحمد التويجري – التحول الوطني.