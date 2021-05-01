الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-01

ما أفضل الأعمال في هذه الأيام المباركة؟ الشيخ الشثري يجيب

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحدث الشيخ د. سعد الشثري عن أفضل الأعمال في هذه الأيام المباركة وذلك بالتزامن مع حلول العشر الأواخر من رمضان وقد أوشك الشهر الكريم على الانتهاء.

تحري ليلة القدر

وأضاف الشيخ سعد الشثري أن ليلة القدر هذه الليلة الفاضلة ترجى في هذه الليالي الباقية، وهي خير من ألف شهر، ومن قام العشر كاملة فهو ضامن أنه قد أدرك ليلة العشر بفضل الله جل وعلا.

إخراج زكاة الفطر

وأضاف الشيخ الشثري، أنه يجب خلال هذه الأيام الحرص على إخراج زكاة الفطر، موضحاً أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث.

وكشف الشيخ سعد الشثري خلال الحلقة عن أحكام زكاة الفطر وعلى من تجب ووقت إخراجها.



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