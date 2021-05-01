379 حالة إصابة جديدة بـ كورونا في الرياض وتسجيل 964 حالة تعافٍ

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع الحالات الجديدة بعد تسجل 1048 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

توزيع الحالات الجديدة

وجاء توزيع الحالات كالتالي: “الرياض 379 حالة، ومنطقة مكة المكرمة 277 حالة، والشرقية 141، عسير 46، المدينة المنورة 41، جازان 35 حالة، تبوك 33، القصيم 2، حائل 21، نجران 15.

الحالات النشطة والحرجة

كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل (964) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (401,544) حالة ولله الحمد.

بينما بلغ عدد الحالات النشطة 9899 حالة، من بينها 1333 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات المملكة العربية السعودية.



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