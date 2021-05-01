السفارة في جنوب أفريقيا: سبب حادث المواطن الطيار أحمد السيسي غير معروف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق نائب سفير المملكة لدى جنوب أفريقيا، علي الشهري، اليوم السبت، على وفاة متابعات الخليج 365 الطيار أحمد السيسي، في حادث اصطدام طائرتين للتدريب ببعضهما في ضواحي مدينة جوهانسبرج يوم الاثنين الماضي.

سبب الحادث غير معروف

وقال علي الشهري، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة “الإخبارية” إن سبب الحادث غير معروف وطاقم الطائرتين المكون من 4 أشخاص لقوا حتفهم مع تصادم الطائرتين، والتحقيقات قد تأخذ مدة شهر.

وأشار علي الشهري، إلى أن سفير خادم الحرمين الشريفين في جنوب أفريقيا قد وجه، السفير سلطان اللويحان، بالوقوف مباشرةً على موقع الحادث فور تلقي الخبر ومتابعة كافة الإجراءات مع السلطات المختصة والتواصل لحظة بلحظة مع ذوي الفقيد، فيما سيصل جثمانه إلى المدينة المنورة في حوالي الساعة 5 ونصف من مساء هذا اليوم.



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