الليلة.. جلسة حوارية مع رؤساء لجان برامج تحقيق رؤية 2030

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

يستعرض رؤساء لجان برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 مساء اليوم أهم الإنجازات والتحديات المقبلة في الذكرى الخامسة لرؤية المملكة 2030.

تذاع الجلسة الحوارية في تمام الساعة 10.30 عبر برنامج جودة الحياة، على قناة الإخبارية.

فرص المستقبل

وأعلن المتحدث الرسمي لـ برنامج جودة الحياة عن تنظيم، جلسة حوارية مباشرة مساء اليوم مع أصحاب المعالي رؤساء لجان برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 لحديث بعنوان “رؤية 2030 .. تصنع فرص المستقبل”.

تحديات وفرص

وأوضح أنه سوف نتناول في الجلسة الحوارية، رحلة الرؤية خلال الخمس سنوات الماضية، والتحديات والفرص التي واجهناها، وملامح المرحلة المقبلة.

يدير الجلسة الحوار الإعلامي مساء اليوم 19 رمضان، والذي يوافق 1 مايو، الكاتب خالد السليمان.

وتستضيف الجلسة الحوارية كلاًّ من:

• الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان رئيس لجنة البرنامج وزير المالية.

• الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عضو لجنة البرنامج وزير الصحة

• الأستاذ أحمد الخطيب – برنامج جودة الحياة.

• الأستاذ محمد التويجري – التحول الوطني.



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