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التشكيلية لولوة الحمود: أقرب لوحة لي موجودة في مكتب الأمير محمد بن سلمان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-01

التشكيلية لولوة الحمود: أقرب لوحة لي موجودة في مكتب الأمير محمد بن سلمان

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت الفنانة التشكيلية لولوة الحمود: إن أقرب لوحة لي هي الموجودة في مكتب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت لولوة الحمود، في حلقة برنامج المسار مع الإعلامي الزميل الاعلامي غنام المريخي، إنها عملت على هذه اللوحة 2013 وعرضت 2014 في متحف الشارقة للخط.

وأضافت أنها تفاجأت بوجود الصورة في مكتب سمو ولي العهد، ولم تكن تعرف، وزملاؤها أرسلوا لها الصورة من واس وقالوا لها هذه لوحتك.

 

 
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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