كم قيمة زكاة الفطر هذا العام في السعودية نقدا وبالكليو جرام؟

ينتظر المسلمون في كل بقاع الأرض عيد الفطر المبارك والذي يحل علي الأمة الإسلامية والعربية بعد أيام، ويجب علي المسلمين خلال شهر رمضان وقبل الدخول إلي العيد إخراج زكاة الفطر التي فرضها الله عزوجل علي جميع المسلمين لتزكية النفوس ولنشر المودة بين المسلمين، ويجب علي الزوج إخراج الزكاة عن نفسه وعلي أفراد أسرته، ويجوز للمسلم أن يخرج زكاة الفطر نقود أو في شكل حبوب مثل الأرز والقمح والزبيب، وهناك بعض الفئات لا تخرج عليها زكاة مثل الجنين الذي لم يولد حتي مغرب ليلة عيد الفطر أو الشخص الذي يتوفي قبل حلول مغرب آخر يوم رمضان.

وفي السطور نتعرف علي قيمة الزكاة في السعودية لعام 1442، ومقدارها في حالة إخراجها حبوب بالكليو الجرام، بالإضافة إلي وقت إخراج الزكاة والفئات التي تجب الزكاة عليهم، والحكمة من مشروعية الزكاة وغيرها من المعلومات المتعلقة.

قيمة زكاة الفطر في السعودية 2021 والحكمة من فرضها

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فرضت الزكاة علي المسلمين في العام الثاني للهجرة مع فرض ركن الصيام، والتي تخرج الزكاة بعد صيام شهر رمضان وقبل حلول عيد الفطر المبارك لتزكية النفس وتطهيرها، وتخرج حتي يزكي المسلم عن صحته وعن صحة أفراد الأسرة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، والحكمة من مشروعية الزكاة هي إغناء الفقير والمحتاج كما جاء في حديث النبي صلي الله عليه وسلم:” أغنوهم عن طواف هذا اليوم”.

وحددت دار الإفتاء في المملكة السعودية عن مقدار زكاة الفطر نقدا لهذا العام بمقدار 25 ريال سعودي عن الفرد الواحد، ويجوز إعطاء الزكاة بشكل كامل إلي شخص واحد فقط، يومكن تقسيمها علي أكثر من شخص، ومن الأفضل إذا كانت قيمة الزكاة كبيرة وتكفي لتغني أكثر من شخص فمن الأفضل أن تقسم القيمة علي أكثر من شخص أما في حالة كان مقدارها صغير ولا تكفي لإغناء أكثر من شخص فمن الأفضل أن تخصص لشخص واحد.

مقدار زكاة الفطر بالكيلو جرام

حددت دار الإفتاء السعودية مقدار زكاة الفطر من الحبوب بالصاع الذي يساوي مقدار إناء من الشراب أو الطعام ويقدر بـ 4 حفنات من اليدين حيث يفضل الكثير من المسلمين إخراج الزكاة بالحبوب كما ورد عن عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أي سرح، أنه سمع أبا سعيد الخضري وهو يقول “كنا نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط”، ولتسهيل تقدير الزكاة بالصاع تم تحديد ما يساويه بالكليو جرام بحوالي 3 كيلو جرام، وجاء مقدار زكاة الفطر للحبوب المختلفة علي النحو التالي:

نوع الحبوب مقدار زكاة الفطر العدس ٢ كيلو و١٠٠ جرام الأرز ٢ كيلو و٣٠٠ جرام القمح ٢ كيلو و٤٠ جرام اللوبيا ٢ كيلو و٦٠ جرام الزبيب ١ كيلو و٦٤٠ جرام الدقيق ٢ كيلو جرام الحمص ٢ كيلو جرام

الفئات التي تجب عليهم الزكاة

حدد الله عزو جل في كتابه الكريم، الفئات التي يجب استخراج الزكاة لها كما جاء في سورة التوبة حيث قال الله تعالي: ” إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم”، فيجب أن تخرج زكاة الفطر للفئات الثمانية المذكورة.

وقت إخراج الزكاة

أجمع علماء المسلمين علي ضرورة إخراج الزكاة قبل صلاة عيد الفطر المبارك، ومن يتأخر عنها يكون عليه إثم ويجب التوبة وعدم تأخيرها مرة أخري، ويجب إخراج الزكاة لأنها تكون عالقة في ذمة المسلم ولا تسقط حتي الانتهاء من عيد الفطر، ولكن اختلف العلماء علي توقيت إخراج زكاة الفطر في رمضان، فمن من يري أنه يجوز إخراجها من بداية شهر رمضان ومنهم من يري أنها تخرج بعد أذان مغرب اليوم الأخير من شهر رمضان وفي ليلة العيد ومنهم من يري استخراجها قبل العيد بأيام مراعاة لظروف الفقراء.