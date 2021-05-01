شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة والدخل توضح معلومات حول ضريبة العقار التجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، معلومات حول ضريبة تأجير العقار التجاري، مشيرة إلى أن النؤجر هو المسؤول عن تحصيل الضريبة.

وذكرت الزكاة والدخل أن تأجير العقار التجاري يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، إذا تم التأجير من قِبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.

وجاء ذلك ردًا على سؤال تضمن " هل هناك ضريبة على إيجار المحلات والمعارض التجارية واذا كانت موجودة هل يتحملها صاحب المحل ام المستأجر".