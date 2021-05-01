شكرا لمتابعة خبر عن الفترة التي يحتاجها مصاب كورونا للتعافي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، اليوم السبت، الفترة التي يحتاجها المصاب بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» للتعافي، سواء في حالة ظهور الأعراض أو عدم ظهورها.

وقالت الوزارة، أنه بشكل عام إذا كانت الحالة المؤكدة بالإصابة بـ«كورونا» يصاحبها وجود أعراض، فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض، بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل دون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق تنفس) وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية.

وأشارت "الصحة" إلى أنه في حالة الإصابة المؤكدة دون ظهور أعراض فيكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية، مؤكدة على أنه في كلا الحالتين، فبعد إتمام مدة التعافي فإن ذلك لا يستدعي تأكيد فحص مخبري.