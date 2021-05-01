شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المملكة تقر مشروع بناء جامع في باكستان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت المملكة بناء جامع بسعة 6 آلاف مصل في قلب العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وذلك بعد ازدياد عدد المصلين في الجامعة الإسلامية العالمية.

وذكر تقرير لقناة " الإخبارية " إنه تمت مراعاة أن يكون مشروع مميز من حيث جودة التصميم، والخدمات التي يقدمها، حيث سيتم بناءه في المدينة الجامعية الجديدة.

وأضاف أنه سيتم بناء مكتبة ومتحف إسلامي سيحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، حفظه الله، وقاعة للمؤتمرات.