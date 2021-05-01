شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. السفارة في جنوب أفريقيا: سبب حادث المواطن الطيار أحمد السيسي غير معروف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق نائب سفير المملكة لدى جنوب أفريقيا، علي الشهري، اليوم السبت، على وفاة المواطن الطيار أحمد السيسي، في حادث اصطدام طيارتين للتدريب ببعضهما في ضواحي مدينة جوهانسبرج يوم الاثنين الماضي.

وأوضح علي الشهري، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة "الإخبارية" أن سبب الحادث غير معروف وطاقم الطائرتين المكون من 4 أشخاص لقوا حتفهم مع تصادم الطائرتين، والتحقيقات قد تأخذ مدة شهر.

وأشار علي الشهري، أنه وجه سفير خادم الحرمين الشريفين في جنوب أقريقيا، السفير سلطان اللويحان، بالوقوف مباشرةً على موقع الحادث فور تلقي الخبر ومتابعة كافة الإجراءات مع السلطات المختصة والتواصل لحظة بلحظة مع ذوي الفقيد، فيما سيصل جثمانه إلى المدينة المنورة في حوالي الساعة 5 ونصف من مساء هذا اليوم.