شكرا لمتابعة خبر عن رئيس بلدية بقيق يشارك الفرق الرقابية في حملة لتفعيل مبادرة " ممتثل " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

شارك رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد ال عريج، أمس الجمعة، الفرق الرقابية، في حملة البلدية لتفعيل مبادرة "ممتثل" بمحافظة بقيق، مع الفرق التطوعية في المحافظة.

وتأتي هذه الحملة استمرار لجهود أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في بلدية محافظة بقيق، بتوجيه من معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، في تفعيل مبادرة " ممتثل" وذلك لرفع درجة امتثال المجتمع وكافة المحلات التجارية والغذائية في كافة الأسواق والمجمعات ومنافذ البيع، حيث قام المهندس فارس آل عريج بمرافقة الفرق الرقابية في جولاتهم على المحلات، للتأكد من التزامهم وتطبيقهم للإجراءات الصحية الوقائية ووضع الملصق المخصص لمبادرة "ممتثل" على واجهة المحلات الملتزمة بجميع الإجراءات الوقائية.

وأوضح المهندس فارس آل عريج – بأن من أهم أهداف الحملة ورسالتها، هو توعية المجتمع بأهمية وضرورة الامتثال والالتزام بالضوابط الصحية والمحافظة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، من لبس الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم وغسل اليدين بشكل مستمر، والتزام المحلات التجارية والتموينية بالإجراءات الوقائية من قياس الحرارة ووجود المعقمات، وكذلك الملصقات الأرضية لتوضيح مسافات التباعد الجسدي.

وقال أنه تم تقسيم فرق الرقابة الصحية الى مجموعات تم توزيعها على الشوارع الرئيسية في المحافظة لتغطية أكبر عدد من المحلات التجارية والتموينية، مؤكدا استمرار البلدية بمبادرة "ممتثل" في محافظة بقيق حتى تظهر النتائج المرجوة لأهداف الحملة في المحافظة.