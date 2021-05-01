نقل المناضلة الجزائرية “جميلة بوحيرد” إلى المستشفى إثر إصابتها بفيروس “كورونا”

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تعرضت المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد (85عاماً)، للإصابة بفيروس “كورونا”، وجرى نقلها إلى مستشفى “مصطفى باشا” الجامعي بالعاصمة لمتابعة حالتها الصحية.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية، نقلا عن أفراد من عائلتها، أن حالتها الصحية مستقرة نسبياً حتى الآن ولا تدعو للقلق، مشيرين إلى أنه يُنتظر أن تغادر خلال ساعات بعد تحسن وضعها الصحي.

وتوصف المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد بـ”أيقونة الثورة التحريرية الجزائرية”، ويظل ظهورها الإعلامي نادرا، كما كانت من بين الحاضرات بشكل مفاجئ في المظاهرات الشعبية التي خرجت أوائل 2019 لإسقاط نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وشاركت “بوحيرد” في الثورة التحريرية الجزائرية بعد اندلاعها في نوفمبر 1954، وانضمت إلى صفوف “جيش التحرير الوطني” وهي في الـ20 من عمرها، والتحقت بعدها في صفوف الفدائيين، وقامت بزرع القنابل في طريق جنود الاحتلال الفرنسي.

وألقي القبض عليها سنة 1957 بعد أن أصيبت برصاصة في كتفها وهي تقاوم جنود الاحتلال، وبقيت في السجن 3 سنوات، قبل أن يتم نقلها إلى أحد سجون العاصمة الفرنسية باريس، حيث قضت أقل من 3 سنوات أخرى، وتم الإفراج عنها بعد استقلال الجزائر عام 1962.

Source akhbaar24

