مصدر آسيوي: مباريات أندية المملكة وإيران ستُقام في أراضي محايدة

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أفاد مصدر آسيوي مُطلع، بأن مباريات أندية المملكة المشاركة في دوري أبطال آسيا أمام الفرق الإيرانية ستُقام في أراضي محايدة.
وأشارت المصدر الآسيوي ذاته، وفقاً لـ “اليوم”، إلى أن الاستثناء حدث في دور المجموعات بالنسخة الجارية من المسابقة كونها تُقام بنظام التجمع.
ويُمثل المملكة في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا ناديي الهلال والنصر، للتعرف على مبارياتهما.. اضغط هنا
Source akhbaar24
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