قطار يخرج عن القضبان في مصر

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أعلنت هيئة السكك الحديد في مصر، السبت، خروج قطار قادم من المنصورة إلى دمياط عن القضبان دون خسائر بشرية أو مادية.
وأفادت الهيئة، في بيان، بأنه “صباح اليوم وأثناء مسير قطار 47 ركاب طنطا / المنصورة / دمياط من سكة النفادي بحوش محطة كفر سعد البلد بدمياط، خرج الجرار 3048 عن القضبان في منطقة التحويلة شاغلاَ الخط الطولي دون وقوع أي إصابات”.
وأبرز البيان أنه جرى توجيه معدات الرفع ويجرى تدوير القطارات من على جانبي العطل، كما تم تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير المنطقة للوقوف على أسباب خروج الجرار عن القضبان ومحاسبة المقصرين.
Source almnatiq
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