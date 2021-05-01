الكشف عن سبب غياب “المناعي” عن “القادسية”

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أفادت مصادر بأن غياب المدير الفني التونسي لفريق القادسية، يوسف المناعي، عن ناديه يعود لعارض صحي تعرض له.

وأشارت المصادر وفقاً لـ “الرياضية”، إلى أن المناعي أشرف على مباراة فريقه أمام الفيصلي ضمن منافسات الدوري بالهاتف.

وأتمت المصادر تصريحاتها بنفي ما تردد عن تعرض المناعي لمشكلات مع شرطة مطار دبي، مشددة على وجوده في الخبر ليدرب الفريق بعد تعافيه من العارض الصحي.

وهُزم القادسية بهدفين مقابل هدف أمام نظيره الفيصلي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم (الخميس) الماضي ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري.

Source akhbaar24

