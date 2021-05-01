إحباط محاولة إشعال النيران في مقر إقامة سفير المملكة في بريطانيا.. واعتقال 3 أشخاص (صور)

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ألقت الشرطة البريطانية، أمس (الجمعة)، القبض على شخصين حاولا إشعال النيران في مقر إقامة سفير المملكة لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر.

وذكرت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، أن رجلين في منتصف العمر كانا يقفان بالقرب من المبنى الواقع في منطقة حدائق قصر “كينسينجتون”، قبل أن يلقي أحدهما شيئا على البوابة، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدة شجيرات، فيما هرع أحد أفراد الحراسة للخارج لمواجهة الرجلين، لكنه تعرض للكم في وجهه وإصابة في عينه.

وأبانت أنه تم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث، حيث ألقت القبض على رجل للاشتباه في قيامه بالحرق العمد والآخر للاشتباه في الاعتداء بعد أن أصاب حارس أمن، في حين تم القبض على رجل ثالث بالقرب من السفارة للاشتباه في حيازته مخدرات من الدرجة الأولى.

وأشارت إلى أن فرقة الإطفاء في لندن سيطرت على الحريق بحلول 10 دقائق، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، لافتة إلى أن الشرطة استبعدت أن يكون الدافع وراء هذا الحادِث عملا إرهـابيا.

Source akhbaar24

