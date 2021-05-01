سياسي / اهتمامات الصحف العراقية

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بغداد 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم دعوة رئيس الجمهورية برهم صالح إلى تجاوز الخلافات والصراعات بين الأطراف السياسية العراقية واللجوء إلى الحوار والتفاهم تمهيداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وتطرقت صحف السبت إلى ملابسات الوضع الوبائي الناجم عن تفشي فيروس كورونا, منوهة بانطلاق أوَّل رحلة جوية لإخلاء العراقيين العالقين في الهند، بعد قرار الحكومة العراقية بإعادتهم واعتماد آلية صحية وقائية لهم.

كما تناولت الصحف توصية مفوضية حقوق الإنسان في العراق بتشكيل مجلس وطني للصحة والبيئة، وإيقاف الدوام الحضوري في المدارس وتقليص أوقات دوام الموظفين وتكثيف استيراد اللقاحات لمواجهة التطور الحاصل لسلالات الفيروس، لاسيما السلالة الهندية.

وذكرت صحف بغداد مطالبة لجنة النفط والطاقة النيابيَّة الحكومة ووزارة النفط بشكل خاص بإعادة النظر بصياغة عقود جولات التراخيص النفطية الممنوحة للشركات الأجنبية.

وعرجت صحف اليوم على الشأن الأمني، منوهة بالهجمات الإرهابية المتزامنة التي شنها الدواعش في شمال بغداد وكركوك خلال الساعات الـ 24 الماضية, والتي اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الأمنية.

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11:28ت م

0033 Source spa.gov





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