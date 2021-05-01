“كاريلي” يستغل ودية “الوحدة” لوضع تكتيك مباراة “ضمك”

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يلتقي فريق الاتحاد، اليوم (السبت) نظيره الوحدة في مباراة ودية خلال فترة توقف الدوري؛ استعدادًا لعودة المنافسات.

وأشارت مصادر وفقاً لـ “الرياضية”، إلى أن المدير الفني البرازيلي لفريق الاتحاد، فابيو كاريلي، سيستغل ودية الوحدة؛ لوضع التكتيك الرسمي بالكامل الذي سيخوض به مباراة ضمك.

ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة نظيره ضمك، يوم السبت الموافق 15 مايو، ضمن منافسات الدوري.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة جمعهم من 26 لقاء بفارق نقطتين عن الهلال والشباب المتصدرين والمتبقي لهما مباراة.

Source akhbaar24

