الصخري يتوقع خريطة الأمطار خلال الساعات القادمة

توقع المهتم بالأحوال الجوية، أبو عبدالرحمن الخريش الصخري، خريطة الأمطار خلال الساعات القادمة على بعض مناطق المملكة.

وقال الصخري –عبر تويتر- إنّه متوقع من مساء اليوم السبت وكذلك ظهيرة ومساء غد الأحد، نشوء تكوينات ممطرة وخلايا رعدية محدودة، وربما تتشكل مع بعضها عواصف ترابية، وذلك على أجزاء من منطقة القصيم خصوصًا شمالها، وأجزاء من منطقة حائل خصوصا شرقها، ونواحي حفر الباطن والصمان والدهناء.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم السبت، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة. كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شمال وشرق المملكة.

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