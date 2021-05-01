وزير الثقافة: اكتشاف أثري هام يعود لأكثر من 7 آلاف سنة

أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، عن اكتشاف أثري هام شمال غرب السعودية يعود تاريخه الى أكثر من 7 آلاف عام.

وقال وزير الثقافة –عبر حسابه على تويتر- : «اكتشاف أثري مهم في شمال غرب المملكة العربية السعودية، يؤكد أنَّ الهياكل الحجرية الضخمة (المستطيلات)، تعدّ من الأقدم في العالم (يتجاوز عمرها 7000 عام)».

شارك وزير الثقافة رابط لدراسة أمريكية تشير إلى أن الاكتشاف الأثري الهام في شمال غربي السعودية، يؤكد أن الهياكل الحجرية او المستطيلات الحجرية تعدّ من أقدم الآثار في العالم.

وذكرت الدراسة الأمريكية أن المستطيلات الحجرية تعد أقدم من الأهرامات المصرية، وكذلك الدوائر الحجرية القديمة في بريطانيا، وربما تكون أقدم أثر في العالم.

ونشرت الدراسة الامريكية في مجلة (Antiquity) وأوضحت أن المستطيلات الحجرية توجد على مساحة تزيد عن 77000 ميل مربع، وأنها تتشابه في أشكالها إلى حد كبير، وهو ما يرجح انتماؤها إلى نفس الفترة التاريخية.

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