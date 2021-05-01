اخبار السعوديه

«أستاذ علم وبائيات»: تطعيم 70% من السعوديين بجرعتي كورونا بحلول أغسطس

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - حال استمرار المعدل الحالي لأخذ اللقاح

توقع أستاذ مساعد علم الوبائيات والإحصاء الحيوي بجامعة الباحة، الدكتور إبراهيم الجعفري الغامدي، التاريخ المتوقع لتطعيم 70% من سكان المملكة بالجرعتين الأولى والثانية من لقاح .

وقال الغامدي –عبر تويتر- إنه متوقع تغطية 70% من سكان المملكة بالجرعة الأولى في 3 أغسطس القادم، وتغطية 70% من السكان بالجرعة الثانية في 3 فبراير 2022م، وذلك بشرط استمرار معدل التغطية الحالي على  (4.1) لكل ألف من السكان.

اقرأ أيضا:

«أستاذ وبائيات» يحذر من تزايد عدد الحالات الحرجة لكورونا

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا