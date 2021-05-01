«أستاذ علم وبائيات»: تطعيم 70% من السعوديين بجرعتي كورونا بحلول أغسطس

توقع أستاذ مساعد علم الوبائيات والإحصاء الحيوي بجامعة الباحة، الدكتور إبراهيم الجعفري الغامدي، التاريخ المتوقع لتطعيم 70% من سكان المملكة بالجرعتين الأولى والثانية من لقاح كورونا.

وقال الغامدي –عبر تويتر- إنه متوقع تغطية 70% من سكان المملكة بالجرعة الأولى في 3 أغسطس القادم، وتغطية 70% من السكان بالجرعة الثانية في 3 فبراير 2022م، وذلك بشرط استمرار معدل التغطية الحالي على (4.1) لكل ألف من السكان.

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