3 خطوات لتعريف المعاش الفوري من المؤسسة العامة للتقاعد

حددت المؤسسة العامة للتقاعد نحو 3 خطوات لتعريف المعاش الفوري تتيح هذه الخدمة لعملاء المؤسسة العامة للتقاعد (أفراد وجهات) استعراض وطباعة تفاصيل المعاش الخاص بالمتقاعد دون الحاجة إلى تسجيل الدخول على الخدمات الإلكترونية.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد عبر موقعها الإلكتروني أن تعريف المعاش الفوري يتطلب الدخول على الخدمة بالنقر على زر «أبدأ الخدمة»، ثم إدخال البيانات المطلوبة ورمز التحقق المرسل على رقم الجوال.

ثم استعراض بيانات المعاش والنقر على زر« عرض خطاب المعاش» لمعاينة خطاب التعريف، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

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