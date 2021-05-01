الحصيني: حالة ممطرة سريعة وخفيفة على عدة مناطق تستمر يومين

توقَّع خبير الأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة سريعة وخفيفة، من مساء اليوم السبت، وتستمرّ لمدة يومين.

وقال الحصيني –عبر حسابه على تويتر- إنَّ الحالة الممطرة تشمل أجزاءً من المنطقة الواقعة بين مناطق الرياض والشرقية والقصيم.

وأشار الحصيني إلى بقاء فرصة هطول الأمطار على مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان خاصة غربه.

وأضاف خبير الأرصاد، أنَّه متوقع تحسن فرصة هطول الأمطار على دولة الإمارات وسلطنة عمان.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقّع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم السبت، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخَّات من البرد على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة. كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شمال وشرق المملكة.

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