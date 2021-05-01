الصحة تُعدّد فوائد قاعدة «4 x5 x6» عند تناول الفواكه والخضراوات

الرياض - محمد عبدالله - مصدر مميز للفيتامينات والمعادن
نصحت وزارة الصحة، بتطبيق قاعدة «4 x5 x6» عند تناول الفواكه والخضراوات، مبينة فوائدها لصحة الجسم.
وذكر حساب «عش بصحة» التابع للوزارة –عبر تويتر- أن قاعدة «4 x5 x6» تعني التالي:
ـ أن الفواكه والخضراوات تعد مصدرًا مميزًا لـ4 أشياء هي: الفيتامينات والمعادن والألياف والعناصر الغذائية المهمة.
ـ أنه ينصح بأخذ 5 حصص يوميًا من الفواكه والخضراوات.
ـ كما أنَّه يمكن التنويع بـ6 طرق لتناولها، طازجة ومجمدة ومعلبة ومجففة وعصير ومطبوخة.
اقرأ أيضًا:
«الصحة»: عدد جرعات لقاح كورونا المُعطاة في المملكة تجاوز 9 ملايين