الصحة تُعدّد فوائد قاعدة «4 x5 x6» عند تناول الفواكه والخضراوات

نصحت وزارة الصحة، بتطبيق قاعدة «4 x5 x6» عند تناول الفواكه والخضراوات، مبينة فوائدها لصحة الجسم.

وذكر حساب «عش بصحة» التابع للوزارة –عبر تويتر- أن قاعدة «4 x5 x6» تعني التالي:

ـ أن الفواكه والخضراوات تعد مصدرًا مميزًا لـ4 أشياء هي: الفيتامينات والمعادن والألياف والعناصر الغذائية المهمة.

ـ أنه ينصح بأخذ 5 حصص يوميًا من الفواكه والخضراوات.

ـ كما أنَّه يمكن التنويع بـ6 طرق لتناولها، طازجة ومجمدة ومعلبة ومجففة وعصير ومطبوخة.

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