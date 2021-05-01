تفاصيل حادث سرقة شركة متخصصة في الاتصالات والإطاحة بـ 6 مخالفين

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على منفذي حادثة سرقة مقر مؤسسة تجارية متخصصة بالاتصالات وسرقة 700 ألف ريال وبطاقات شحن بقيمة 1.3 مليون ريال.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة باشرت حادثة سرقة بمقر مؤسسة تجارية متخصصة بالاتصالات، اتضح قيام الجناة بهدم جزء من الحائط الخارجي للمبنى، وكسر الخزنة الرئيسة، والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ (700,000) ريال وبطاقات إعادة شحن بقيمة (1,300,000) ريال.

وأضاف أنه من خلال إجراءات الاستدلال المتخذة، تمكنت الجهة المختصة من الإطاحة بمنفذي الجريمة، وهم (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، مخالفين لنظام الإقامة، في العقد الرابع من العمر.

وأشار المتحدث باسم شرطة الرياض، إلى أنه ضبط بحوزة الجناة بطاقات إعادة الشحن المسروقة، وتم استردادها بالكامل، فيما استرد جزء من المبلغ النقدي المسروق، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم للنيابة العامة.

اقرأ أيضًا:

الإطاحة بالأطراف الخاصة بمقطع فيديو يظهر لشخصين وقائد «دورية مرور» عند إحدى محطات الوقود

الإطاحة بمقيم استغل ابن شقيقه في سرقة محتويات صندوق تبرعات

