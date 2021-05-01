مرور تبوك يضبط قائد سيارة سار بمركبته على إطارين فقط

تمكَّن مرور منطقة تبوك من ضبط قائد مركبة وثق مخالفته عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث قاد مركبته على إطارين فقط ودون لوحات معدنية.

وذكر المرور السعودي –عبر تويتر- أن مرور منطقة تبوك ضبط قائد مركبة قام بنشر مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود مركبته على إطارين وبدون لوحات، معرضًا حياته للخطر.

وأشار المرور إلى أنه سيتم إحالة قائد المركبة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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