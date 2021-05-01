السفارة السعودية في اليابان تؤكد سلامة المواطنين عقب زلزال قوي

أكدت سفارة السعودية في اليابان، سلامة جميع المبتعثين والمواطنين، وذلك عقب زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر.

وذكرت السفارة –عبر حسابها على تويتر- أنها تتابع آثار الزلزال في محافظة (Miyagi) بقوة (6.6) درجة على مقياس ريختر، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين.

وأهابت السفارة بالمواطنين، التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، مشيرة إلى أنه في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين على رقم: (09055833862 – 0335895242) متمنية السلامة للجميع.

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