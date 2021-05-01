السعودية اليوم / الأرصاد : أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان



جيزان 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات الريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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12:44ت م

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