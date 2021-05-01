السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 3607 إصابات جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

سجّلت بلجيكا 3607 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية البلجيكية في بيان أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 990229، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 24230.

// انتهى //

11:36ت م

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بروكسل 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واسسجّلت بلجيكا 3607 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و45 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأفادت السلطات الصحية البلجيكية في بيان أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 990229، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 24230.// انتهى //11:36ت م0035

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