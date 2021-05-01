الخارجية الأمريكية: لا يوجد حل للأزمة اليمنية دون دعم السعودية

محمد الفلاح - السبت 1 مايو 2021

أكدت الخارجية الأمريكية، السبت، أنه لا يوجد حل للأزمة اليمنية دون دعم السعودية.



وقال سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تدعم جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية.

والخميس، التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج.

لقاء بحث فيه الطرفان مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة المبذولة بشأن الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وتكثف الولايات المتحدة من مساعيها لحلحلة الأزمة اليمنية؛ حيث توجه الخميس المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركينج، إلى السعودية وعمان.

ومؤخرا، أعلنت السعودية عن مبادرة للسلام في اليمن تضمنت وقفا شاملا لإطلاق النار وتخفيف قيود شحنات الوقود المتجهة إلى ميناء الحديدة وفتح مطار صنعاء بإشراف من التحالف والأمم المتحدة واستئناف العملية السياسية.