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شكرا لقرائتكم الصحة تنصح بقاعدة 4x5x6 .. احفظها لصحتك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-01
الصحة تنصح بقاعدة 4x5x6 .. احفظها لصحتك
متابعات الخليج 365 - الرياض
نصحت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، باتباع قاعدة 4x5x6 في تناول الأطعمة للحفاظ على الصحة.
الأطعمة الصحية
وينصح خبراء الصحة عادة بتناول الأطعمة الصحية الغنية بالألياف والفيتامينات والفواكه الطازجة .
ونشرت وزارة الصحة تفاصيل هذه القاعدة كما هو موضح أدناه:
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