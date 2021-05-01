الصحة تنصح بقاعدة 4x5x6 .. احفظها لصحتك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

نصحت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، باتباع قاعدة 4x5x6 في تناول الأطعمة للحفاظ على الصحة.

الأطعمة الصحية

وينصح خبراء الصحة عادة بتناول الأطعمة الصحية الغنية بالألياف والفيتامينات والفواكه الطازجة .

ونشرت وزارة الصحة تفاصيل هذه القاعدة كما هو موضح أدناه:



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