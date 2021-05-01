الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-01

ضبط سائق قاد مركبته على إطارين وبدون لوحات في تبوك

متابعات الخليج 365 - تبوك

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه تم ضبط ساق قاد مركبته على إطارين وبدون لوحات في تبوك.

عرض حياته للخطر

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “مرور منطقة تبوك يضبط قائد مركبة قام بنشر مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته على إطارين وبدون لوحات، معرضًا حياته للخطر”.

تطبيق العقوبات وفقاً للنظام

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.



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