الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-01

الخارجية الأمريكية: لا حل في اليمن من دون دعم السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أنه لا يوجد حل باليمن من دون دعم المملكة العربية السعودية.

مطالبات بوقف هجمات الحوثي

وشددت الخارجية الأمريكية، على ضرورة أن تتوقف مليشيا الحوثي عن الهجمات ضد المدنيين في اليمن والسعودية.

التوصل لحل سياسي

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، وفقا لـ”العربية”، إلى أن أولوياتها في اليمن تقديم المساعدات، وكذلك التوصل لحل سياسي.

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